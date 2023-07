Sull'Italia una nuova ondata di caldo africano: dopo Cerbero ora arriva Caronte

Mentre al Nord piove, l'afa, la cappa di umido e notti tropicali investono il Centro-Sud. Ma l'allerta meteo per il caldo in Sardegna, in vigore fino a giovedì sera, nasconde una sorpresa: un nuovo anticiclone si prepara a investire l'isola già da domenica prossima, quando Caronte prenderà il posto di Cerbero. Secondo gli esperti, l'ondata di caldo eccezionale insisterà sull'isola anche per tutta la prossima settimana.

Si tratta di seconda ondata di caldo africano con temperature roventi che di giorno raggiungono facilmente i 35-37 gradi su molte città e anche di più sulla Sardegna.

Il progressivo aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni ha portato il Ministero della Salute, secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, a sollevare il livello di allerta a Cagliari che diventa arancione (livello 2) per la giornata di venerdì 14 luglio.

Con l'allerta di livello 2, le temperature elevate e le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibile. I Servizi sanitari e sociali del Comune sono in fase di allerta.

Dieci le città italiane, invece, da bollino rosso domani: Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso e Pescara