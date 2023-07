Tajani annuncia: domenica la firma del Memorandum Commissione Ue-Tunisi sugli aiuti europei a Saied

È un annuncio importante, quello fatto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento “Una nuova strategia per il Mediterraneo”, tenutosi a Roma con Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Ue. Sui migranti, infatti, “domenica si arriverà a firmare un accordo tra la Commissione europea e la Tunisia per un'azione di sostegno comunitario. C'è un impegno europeo e anche un'attenzione forte della Nato sul tema” dice il titolare della Farnesina, che aggiunge: “Un risultato [ottenuto, ndr] grazie al lavoro del nostro Paese, ci sarà la presidente del Consiglio. Credo che si dia un segnale importante alla Tunisia in favore della stabilità e della crescita di tutto il continente africano”.

“Con la Tunisia abbiamo finalizzato un pacchetto comprensivo che sarà firmato domenica al livello politico più alto, che per la prima volta fornisce opportunità ai giovani tunisini di costruire vite migliori lì invece di mettere le loro vite in mano ai trafficanti. È un grande momento” ha commentato il vicepresidente della Commissione Schinas.

Domenica torneranno a Tunisi la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte, nell'ambito del dialogo per la firma del Memorandum d'intesa con il presidente Kais Saied. Lo annuncia la portavoce della Commissione, Dana Spinant. “Non anticipiamo il contenuto di ciò che sarà affrontato nella riunione a Tunisi, le discussioni sul memorandum d'intesa sono ancora in corso” ha spiegato la portavoce nel briefing consueto con la stampa, ricordando che von der Leyen, Meloni e Rutte - il cosiddetto Team Europa nelle trattative con Saied - si è già recato in NordAfrica l'11 giugno scorso. Allora, la firma del Memorandum sembrava a un passo e la ratifica era attesa pochi giorni dopo, con l'arrivo del commissario all'Allargamento Olivier Varhelyi. I negoziati, tuttavia, hanno rallentato, andando ben oltre la deadline auspicata dall'Ue, ovvero il summit dei leader di fine giugno.

In merito alle critiche di Ong ed eurodeputati sul mancato rispetto dei diritti dei migranti da parte delle autorità tunisine, Spinant ha sottolineato che, in generale, con tutti i partner, “la posizione dell'Ue è che la gestione deve essere sempre svolta nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani”.