Tajani commemora Rocco Chinnici: in prima linea contro la mafia, il 41bis non si tocca

"Siamo in prima linea" nella lotta alla mafia, come "dimostra la cattura di Matteo Messina Denaro", e il "governo vuole continuare a battersi: il 41 bis non si tocca". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, alla cerimonia a Palermo per ricordare i 40 anni dalla strage di via Federico Pipitone. "Non si fa nulla che possa sembrare una marcia indietro rispetto alla lotta contro il crimine organizzato - ha aggiunto - io sono ottimista perché gli italiani stanno dalla parte delle forze dell'ordine, della magistratura, dello Stato".

"Rocco Chinnici ci ha insegnato come combattere la mafia. Noi continueremo su questa strada. Confermiamo il 41 bis e tutta la legislazione che ci ha permesso di raggiungere risultati positivi. Nessuna marcia indietro. Lo dobbiamo alle nuove generazioni". Così Tajani davanti alla lapide che ricorda la strage di mafia che 40 anni fa costò la vita al giudice Rocco Chinnici, al maresciallo Mario Trapassi, all'appuntato Salvatore Bartolotta. Perse la vita anche Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile in cui viveva Chinnici, in via Pipitone Federico, dove fu fatta esplodere un'auto imbottita di tritolo.