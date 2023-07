Taylor Swift canta, i fan si scatenano e la terra trema: attività sismica durante lo show di Seattle

Dopo due notti di balli e canti sfrenati in compagnia della loro beniamina, gli “Swifties” hanno causato un'attività sismica equivalente a un terremoto di magnitudo 2.3, secondo quanto rilevato dalla sismologa Jackie Caplan-Auerbach , che insegna geologia presso la Western Washington University.

“Shake it off”: è l'invito rivolto da Taylor Swift in uno dei suoi brani più famosi. I suoi fan di Seattle devono averlo preso alla lettera tanto da segnare un particolare record durante la tappa dell'Eras Tour nella loro città.

"La differenza principale è la durata della scossa", ha spiegato Caplan-Auerbach. “Il tifo dopo un touchdown dura un paio di secondi, ma alla fine si spegne. Per Taylor Swift, ho raccolto circa 10 ore di dati in cui il ritmo controllava il comportamento. La musica, gli altoparlanti, il ritmo. Tutta quell'energia può penetrare nel terreno e scuoterlo".

“Questa è scienza”, ha detto ancora la professoressa, aggiungendo che “i fenomeni non si osservano solo in un laboratorio con un camice bianco. Le esperienze quotidiane sono scienza".

Anche la stessa Swift ha sentito l'energia dei fan della West Coast e li ha ringraziati con un post su Instagram per il "tifo, le urla, i salti, i balli, i canti a squarciagola".

Nell’estate del 2024 l'Eras Tour della popstar statunitense farà tappa in Europa con ben due date allo Stadio San Siro di Milano, il 13 e il 14 luglio 2024. Un evento molto atteso, con i biglietti andati a ruba in pochi minuti: si tratta infatti dei primi concerti di Taylor Swift in Italia dal 2011.