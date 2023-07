Teenager creduto scomparso per 8 anni era a casa con la madre. Oggi ha 25 anni

Un ragazzo del Texas denunciato come scomparso otto anni fa ha vissuto tutto questo tempo a casa con la madre che ha ingannato la polizia. Lo riporta la Cnn.

Rudolph "Rudy" Farias IV, oggi 25 anni, è tornato a casa l'8 marzo 2015, il giorno dopo la denuncia della sua scomparsa, avvenuta mentre portava a spasso i suoi cani. Lo ha spiegato la polizia di Houston, mentre sua madre ha continuato a sostenere per tutti questi anni che fosse scomparso.

Al momento non sono state formulate accuse contro la donna ma c'è un'indagine in corso. Il volto da adolescente di Rudy è apparso ovunque nello Stato americano, dai volantini ai cartelloni pubblicitari. Fino a quando una settimana fa, il 25enne è stato avvistato fuori da una chiesa e la notizia del suo ritrovamento ha fatto saltare il castello di menzogne che avvolgeva lui e sua madre da otto anni.

Il “miracoloso” ritrovamento

Il 6 marzo 2015 Rudolph Farias IV, un ragazzo di 17 anni, è uscito di casa per portare fuori i cani a Houston, in Texas e, secondo quanto ha sempre sostenuto la madre, non è più tornato. Solo ora, otto anni dopo, è stato “miracolosamente” ritrovato vivo. A dare la notizia era stato addirittura il Texas Center for the Missing, il centro per le persone scomparse, con l'enfasi giustificata dal fatto che solo nel 2022 sono state quasi 360.000 le segnalazioni di bambini scomparsi presentate all'Fbi.

Fatto sta che, secondo il racconto fatto dalla madre di Rudolph ad una tv locale, alcune persone hanno chiamato i servizi di emergenza sanitaria dopo aver visto un giovane privo di sensi fuori da una chiesa, con tagli e contusioni. Il giovane sarebbe poi stato trasferito in ospedale.

Perché e come si sia giunti a questo bizzarro epilogo della vicenda ancora non è chiaro.