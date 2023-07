Teenager scomparso 8 anni fa, è ricomparso in Texas davanti ad una chiesa

Potrebbe essere l'inizio di un film del regista Christopher Nolan e invece è successo davvero negli Strati Uniti.

Il 6 marzo 2015 Rudolph Farias IV, un ragazzo di 17 anni, è uscito per portare fuori i cani a Houston, in Texas, e non è più tornato a casa. Solo ora, otto anni dopo, è stato miracolosamente ritrovato vivo. A rivelarlo è il Texas Center for the Missing, il centro per le persone scomparse. Delle persone hanno chiamato i servizi di emergenza sanitaria dopo aver visto un giovane privo di sensi fuori da una chiesa con tagli e contusioni, ha raccontato la madre di Farias ad una tv locale, precisando di credere che il figlio sia stato maltrattato e picchiato.

Ora il giovane, che ha 25 anni, si trova in ospedale: non è chiaro cosa gli sia successo, ma la donna pensa che il percorso verso la guarigione sarà lungo. Negli anni la famiglia ha espresso preoccupazione per la sua salute mentale dicendo che soffriva di depressione dalla morte del fratello in un incidente in moto anni prima. Secondo il National Center for Missing and Exploited Children, nel 2022 sono state presentate all'Fbi quasi 360.000 denunce di minori scomparsi.