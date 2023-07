Bombe d'acqua, grandine e vento in Lombardia. In Veneto un uomo colpito da un fulmine

Un'Italia spaccata in due dal clima impazzito. Al Nord temporali e grandine, mentre al Centro-Sud Caronte non molla la presa. Se le città centrali e meridionali continuano, infatti, a registrare oltre 40 gradi di temperatura, le immagini che arrivano dalle regioni settentrionali sono di alberi sradicati, strade allagate e danni alle auto. Diversi sono anche i feriti. Come a Verona, dove un uomo è stato colpito da un fulmine mentre cercava di ripararsi sotto un albero nella centralissima piazza Piazza Porta Nuova: è grave ma non in pericolo di vita.

Sempre in Veneto, sono decine le chiamate ai soccorsi arrivate tutte insieme mandando in tilt i centralini. La regione è stata nuovamente colpita da una violenta grandinata che a Schio ha distrutto le colture e diversi parabrezza delle autonel giro di dieci minuti. Gli interventi dei vigili del fuoco, nelle diverse province, sono stati 290 per i danni causati dai mega-chicchi di ghiaccio caduti mercoledì.

Feriti anche in Piemonte, dove una donna è stata colpita da un albero caduto in un agriturismo nel Novarese. Persino il velivolo chiamato in suo soccorso ha avuto difficoltà a decollare per il maltempo. A Monferrato Casalese, in provincia di Alessandria, la grandine e le abbondanti precipitazioni hanno causato diversi disagi danneggiando le coltivazioni. Chicchi dighiaccio fino a sei centimetri nell'Astigiano, nel nord della provincia.

Nel Bresciano, due operai di 56 anni sono stati travolti da alcune finestre che si sono staccate per il vento. Non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato ferite alla testa e alle braccia. Anche nel Varesotto ci sono stati diversi danni: un fulmine ha colpito il tetto di due abitazioni innescando un incendio. Decine, quindi, le richieste di intervento ai vigili del fuoco dopo che pioggia e grandine avevano colpito la provincia.