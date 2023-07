Tennis, Losanna: Elisabetta Cocciaretto porta a casa il primo trofeo Wta

La gioia incommensurabile della prima affermazione in carriera in un torneo Wta per Elisabetta Cocciaretto. La 22enne di Fermo, numero 42 del ranking, si è aggiudicata il Ladies Open di Losanna su terra battuta superando in finale la francese Clara Burel, numero 84, in tre set, 7-5, 4-6, 6-4. Il trionfo in questo Wta 250 permetterà alla tennista marchigiana di entrare nella Top 30 mondiale.

A gennaio Cocciaretto aveva perso in finale sul cemento di Hobart, in Australia, battuta dalla statunitense Davis. Ora ha conquistato il terzo torneo Wta dell'Italia di questa stagione, dopo quelli conquistati da Giorgi a Merida e da Bronzetti a Rabat.