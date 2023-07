Wimbledon, out Musetti: Hurkacz elimina l'azzurro in 3 set "a colpi di ace"

Se Matteo Berrettini prosegue il viaggio sull'erba londinese, Lorenzo Musetti è costretto a fare le valigie. Il tennista di Carrara esce di scena al terzo turno di Wimbledon, altrettanta prova stagionale del Grande Slam in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra.

L'azzurro, numero 16 del mondo e 14 del seeding, cede al polacco Hubert Hurkacz, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4, 6-4 in due ore e sei minuti.

Il vincitore si è imposto anche e soprattutto grazie al servizio. Col 16esimo ace Hurkacz ha chiuso la contesa contro il nostro Lorenzo, gravato al contrario da 7 doppi falli e da un inizio di secondo e terzo set col freno a mano tirato.