Wimbledon: Alcaraz ferma Berrettini e va ai quarti

Carlos Alcaraz batte Matteo Berrettini negli ottavi di finale di Wimbledon 2023, terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra.

Il tennista romano si à opposto con coraggio ma niente ha potuto di fronte al numero uno del mondo che, dopo una partenza lenta, ha alzato presto il suo livello di gioco arrivando a disputare uno dei match più convincenti della sua carriera sull'erba.

Lo spagnolo affronterà ora Holger Rune che, a sua volta, ha superato in rimonta e in quattro set il bulgaro Dimitrov (3-6 7-6 7-6 6-3).

Berrettini, numero 48 del mondo, finalista sui prati del Major britannico nel 2021, era arrivato all'appuntamento londinese fra lo scetticismo generale, a causa di un avvio di stagione piuttosto travagliato. Poi, giorno dopo giorno, ha ritrovato il suo miglior tennis.