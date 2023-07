Wimbledon: Ons Jabeur conquista la semifinale contro Aryna Sabalenka

Anche per le donne oggi è stato il giorno dei quarti. La prima a conquistare la possibilità di giocarsi l'accesso in finale è stata la bielorussa Aryna Sabalenka che ha battuto in due set la statunitense Madison Keys, col punteggio di 6-2, 6-4, in un'ora e mezza di gioco. La 25enne, n.2 al mondo, semifinalista anche nel 2021, sfiderà Ons Jabeur. La tunisina è riuscita a battere in rimonta la kazaka Elena Rybakina, grande rivincita nei confronti dell'avversaria che l'aveva sconfitta nella finale lo scorso anno. Jabeur dopo aver perso il primo set al tie-break si è imposta con il punteggio di 6-7 (5-7) 6-4, 6-1 in poco meno di due ore di gioco. Una partita difficile che ha visto la tunisina sfoggiare una migliore concentrazione mentale, recuperare lo svantaggio e fare la differenza fino alla vittoria finale.