Tennis, esordio vincente per Alcaraz a Wimbledon

Carlos Alcaraz si è comodamente qualificato per il secondo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso sui campi in erba dell'All England lawn Tennis and Croquet Club.

Sul campo numero 1 coperto con il tetto per la pioggia che si sta abbattendo su Londra termina così la carriera in singolare del francese Jeremy Chardy (attualmente numero 542 delle classifiche) per 6-0, 6-2, 7-5. Infatti Chardy, 36 anni, iscritto anche al tabellone del doppio, sabato ha annunciato che si ritirerà alla fine del torneo.

Lo spagnolo numero uno del ranking mondiale e prima testa di serie affronterà nel prossimo turno un altro francese, il vincitore del match tra Alexandre Muller (84 ) e Arthur Rinderknech (82 ), interrotto dalla pioggia quando il primo era in vantaggio per 7-6, 1-0.

Alcaraz non ha dato alcuna possibilità a Chardy, che ha perso i primi otto giochi dell'incontro trovandosi in svantaggio per 6-0, 2-0. Nel terzo, il francese ha tenuto il servizio e ha fatto il break per portarsi in vantaggio 4-2. Lo spagnolo ha subito reagito raggiungendo la parità sul 4-4 per poi strappare il servizio all'avversario e terminare l'incontro sul 7-5 .

Chardy ha lasciato il campo salutato calorosamente dal pubblico