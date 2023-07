Wimbledon: è il giorno del giudizio tra Alcaraz e Djokovic

“Il vecchio leone” Nole Djokovic a caccia dell'ottavo titolo a Wimbledon per raggiungere Federer, ma soprattutto arrivare al 24° titolo Slam e uguagliare il record assoluto che appartiene alla tennista australiana Margaret Smith Court, ma erano anche altri tempi (Nadal resta fermo a 22, Federer a 20, Serena Williams a 23).

E il giovane Alcaraz, con i suoi 20 anni e 72 giorni è il quarto tennista più giovane dell’era Open ad arrivare in una finale di Wimbledon, prima di lui il giovanissimo Boris Becker, vittorioso a 17 anni e 227 giorni e poi a 18 anni e 226 giorni, Bjorn Borg a 20 e 27 giorni, e Rafael Nadal finalista nel 2006 a 20 anni e 36 giorni.

A questo proposito Nole, dopo la vittoria contro Sinner, aveva commentato: "E' bello far parte di questa nuova generazione, lo amo. I 36 anni sono i nuovi 26. Cerco di non guardare l'età come una cosa che mi disturba. Io ho tanta motivazione, gioco uno sport che amo e che mi ha dato tanto. Provo gratitudine e voglio ricambiare il favore a questo sport giocando il più che posso".