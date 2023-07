Novak Djokovic, lacrime amare per il campione: "Non ho vinto ma ho perso contro un grande giocatore"

Le roi est mort, vive le roi! E’ la frase che rappresenta magnificamente la sceneggiatura andata in scena ieri pomeriggio sull’erba di Wimbledon durante la finale tra Alcaraz e Djokovic. Certo, è stato davvero difficile per Nole dover cedere il passo, così come da lui stesso ammesso nel commovente discorso a fine partita: “Oggi non sono tanto soddisfatto, è dura da mandare giù. Ma questi sono i momenti per cui si lavora ogni giorno, ho giocato tante partite importanti ma oggi non ho vinto. Ho perso contro un grande giocatore e devo andare avanti". Ci vorranno giorni per elaborare la sconfitta sull’All England Club. Settimane, forse, per comprendere lo stato emotivo che l'ha sopraffatto.

Dopo il pensionamento di Feder, il ritiro (momentaneo) causa problemi fisici di Nadal, gli alti e bassi di Murray, i cosiddetti “Fab Four” che hanno dominato l'ultimo ventennio, il palcoscenico tennistico brillava solo per lui. Protagonista principale, leader e capo assoluto. Ma come tutti, prima o poi, ha dovuto fare i conti con il nuovo che avanza, le giovani leve arrabbiate e desiderose di prendersi la ribalta e, soprattutto, con l’età. Per Nole il “leitmotiv” è sempre stato lo stesso, fino a ieri: “L’età per me non conta, i 36 sono i nuovi 26”. Questo il commento rilasciato dopo la vittoria su Sinner. Una vittoria condita da belle intenzioni, con un chiaro e evidente sottotesto, ovvero: si, ho 36 anni, ma sono più esperto di tutti questi giovani che vogliono farmi le scarpe. Eppure, non è stato facile assistere ieri all’infrangersi delle sue speranze: vincere il suo ottavo Wimbledon, uguagliare Federer, scavalcare Alcatraz nel ranking Atp, interrompere la corsa verso il Grande Slam (accontentandosi, per ora, delle vittorie in Australia e a Parigi).

(GettyImages) Wimbledon 2023, Novak Djokovic

Vederlo con il capo chino, cercare di contrastare il giovane 20enne che gli stava rovinando il sogno di una vita. Il sogno di essere ancora il più grande di tutti, di essere colui che può con una vittoria determinare la carriera dei suoi avversai. E’ il destino di tutti. Anche Nole dovrà farsene una ragione. Ha 36 anni. Dovrebbe ricordarsi l’addio di Roger (lui c’era). Nadal che teneva la mano a Federer, per confortarlo, entrambi in lacrime. Djokovic ‘è’ e ‘rimarrà’ per sempre un grande campione e non deve aver timore di abdicare. Non c’è bisogno di rompere racchette per la delusione, come è successo ieri. Le sue imprese sono scritte negli annali storici del mondo tennistico. Un viaggio meraviglioso che, purtroppo, come per tutti, prima o poi arriva al capolinea. Le roi est mort, vive le roi!