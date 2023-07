Wimbledon: Sinner rimonta e raggiunge gli ottavi

Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale di Wimbledon. Nonostante un primo set non proprio entusiasmante, l'azzurro, numero 8 del mondo e ottava testa di serie, riesce a superare il 26enne francese Quentin Halys, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 in due ore e 27 minuti.

Il commento dell'atleta dopo il match: “Non ho iniziato nel modo migliore, non sono riuscito a trovare ritmo. Halys è un giocatore diverso rispetto ai miei precedenti avversari, il pubblico mi ha dato una spinta importante. Sono contento di essere agli ottavi. La cosa migliore quando perdi presto al Roland Garros è che hai più tempo a disposizione per preparare Wimbledon (ride, ndr). Ogni partita ha una storia a sé, cerco sempre di giocare al meglio e affrontare bene i momenti difficili. Ringrazio il pubblico che ha tifato per me”.

L’altoatesino arriva in campo con la certezza di aver battuto Cerundolo con un triplice 6-2 e trionfato, sempre in tre set, contro Schwartzman.

Un primo set un po’ sorprendente per l’italiano, che si fa brekkare e si ritrova a dover inseguire l'avversario. Una partita faticosa a tratti, ma Sinner non si abbatte e riesce ad aggiudicarsi il match, seppur con qualche difficoltà dovuta al servizio non proprio impeccabile oggi. Alti e bassi, ma alla distanza è riuscito con capacità e concentrazione a portarsi a casa la partita. L'azzurro arriva al quarto turno al torneo londinese per il secondo anno consecutivo. Ora non rimane che aspettare per conoscere il suo avversario dopo il confronto tra lo svedese Mikael Ymer e il colombiano Daniel Elahi Galán Riveros.