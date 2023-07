Wimbledon, Berrettini-Sonego e quel derby "a puntate": dopo lunga attesa si afferma Matteo

Non poteva essere insidiato il record del match più lungo della storia della racchetta, 13 anni fa a Wimbledon, ma il doppio stop a cui sono stati costretti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego - sempre sull'erba londinese, oggi di Sua Maestà Carlo III - ha suscitato a dir poco curiosità. Accade per qualsiasi derby azzurro, ancor più se la partita vede di fronte due amici ed è disputato “a puntate” a causa di più fattori che hanno costretto a sospendere la sfida per due sere consecutive. Il primo, di casa nella capitale britannica, è la pioggia; il secondo, la superficie umida che impedisce ai contendenti di aggredire il terreno.

Il duello del primo turno tra il tennista romano e la racchetta torinese è ricominciato dal punteggio di 2 set a 1. Parziale sul 6-7(5), 6-3, 7-6(7), 1-1. Avanti Sonego che si aggiudica il primo set spuntandola al tie-break, ma la pioggia che cade sull'impianto ferma tutto. Il giorno dopo, la ripresa della partita vede il sorpasso di Berrettini che porta a casa il secondo set con un netto 6-3 e si afferma nel terzo al termine di un tie-break giocato col coltello tra i denti. Ma l'erba umida induce i due, prima amici che avversari, ad “accordarsi” per sospendere di nuovo il match. Si pattina, si cade, non ci sono le condizioni per giocare.