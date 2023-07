Wimbledon: trionfo di Sinner, si libera di Safiullin e vola in semifinale

Jannik Sinner ha alzato il livello. E oggi lo ha dimostrato. Obbligato a vincere e ha vinto. Battuto Roman Safiullin, outsider 25enne russo, n.92 in Atp, nei quarti di finale del torneo londinese in quattro set: 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. E si porta a casa la prima semifinale della sua carriera in uno Slam. Prima di lui, a Wimbledon, solo Pietrangeli nel 1960 e Berrettini nel 2021. Partita importantissima per l'altoatesino, che ha saputo cogliere una grande chance, in grado di lanciarlo nell'olimpo dei grandi. Incontrerà il vincente tra Djokovic e Rublev.

L'azzurro ha saputo sfruttare al meglio i suoi migliori colpi: servizio, dritto e rovescio.

Primo set. Scende in campo un Sinner un po’ tirato, consapevole di dover far sentire la propria personalità e non farsi intimidire. Occasione troppo importante per lui. Un quarto di finale che significa molto per la sua carriera, a caccia della sua prima semifinale in uno Slam. Un primo set che sembra un braccio di ferro tra i due. Ma il russo gioca molto bene, non ha nulla da perdere al contrario dell’italiano. Safiullin risponde molto bene, nonostante un ottimo servizio di Sinner. I due giocano molto in profondità, spingono tantissimo. Il rovescio dell’azzurro viaggia molto bene. Al 9° gioco arriva il break a favore di Sinner, che strappa il servizio al russo e sale 5-4 con il servizio a disposizione. Terzo ace nel 10° gioco, game a zero e conquista il primo set in 35’. Netta supremazia dell’altoatesino e grande determinazione.

Il secondo set inizia con degli scambi violentissimi e molto intensi. Sinner è salito molto di livello e riesce a mettere in difficoltà l’avversario. Sinner spinge molto, super concentrato. Vuole prendere in mano il gioco. Nel 3° gioco, nuovo break per Sinner che non lascia scampo al russo e si porta 2-1, grazie al doppio fallo commesso da Safiullin. Purtroppo nel 6° game, il russo recupera il break, passaggio vuoto per l’azzurro, e il russo si porta in parità 3-3. Continua il momento di confusione per Sinner che subisce il secondo break di seguito. Ora il russo, che si trova 5-3, serve per il secondo che conquista senza difficoltà. L’italiano sembra aver perso la concentrazione. Un set pari. Bisogna ricominciare tutto daccapo. Non bisogna sottovalutare la prestazione del russo, che ha continuato a fare il suo gioco e ha approfittato del momento di debolezza dell’azzurro.