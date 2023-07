Wimbledon, un super Sinner approda facilmente al terzo turno

Terza giornata di Wimbledon. Inizio piovoso anche oggi. Il maltempo quest’anno ha deciso di scombussolare da subito il più famoso torneo su erba del mondo. Il programma in continuo aggiornamento ha creato non pochi disagi agli atleti, ma non a Jannik Sinner. L’azzurro si aggiudica il primo set per 7-5 contro il tennista argentino Diego Schwartzman. Un primo set difficile per entrambi, poi Jannik ha fatto il suo gioco e ha preso il comando del match. E' riuscito ad alzare progressivamente il ritmo dei suoi colpi e la brillantezza delle sue giocate. Ottimo punto di vista tattico dell’atleta altoatesino, sicuro e aggressivo al punto giusto. Anche nel secondo set riesce a tirare fuori il suo miglior tennis e mettere in difficoltà l’avversario. Molto attento, è riuscito a costruire il suo gioco senza difficoltà. E si porta a casa anche il secondo set con un facile 6-1. Una superiorità difficile da contrastare per l’argentino. Anche il terzo set scivola via senza molti problemi per l'azzurro, grazie al servizio e al dritto, che oggi sono stati devastanti per Schwartzman. Sinner chiude con un ace il match e terzo set per 6-2. Impegno costante e continuo per l'azzurro. Al terzo turno troverà il vincente tra l’australiano Vukic ed il francese Halys.

(ApPhoto) Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego

Di nuovo sospeso il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Ieri era stata la pioggia dopo un solo set (vinto da Lorenzo Sonego), oggi è stato il manto erboso ad impedire la conclusione del match di primo turno tra i due azzurri. Decisione presa a causa della scivolosità del campo. Lo stop era stato sollecitato dagli stessi atleti per paura di eventuali infortuni. La partita è stata fermata dal giudice arbitro sul punteggio a favore di Berrettini per 6-7, 6-3, 7-6 e un gioco pari nel quarto set (15 pari). In attesa di concludere domani una sfida lunga già 48 ore.

(GettyImages) Wimbledon 2023, Elisabetta Cocciaretto