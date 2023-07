Wimbledon, standing ovation per King Federer

L'avevamo lasciato in lacrime, mentre teneva la mano a Rafa Nadal, scosso dai singhiozzi anche lui, durante l'evento che celebrava il suo addio ai campi da tennis. A settembre 2022, dopo 24 anni e 1.500 partite, la decisione di chiudere la sua stupefacente carriera ha colto di sorpresa tutti ma non chi lo ha sempre seguito e ammirato, si sa l'età anagrafica corre per tutti, anche per Roger Federer, the King.

Ed oggi, lo abbiamo ritrovato sorridente, entrare nel campo centrale di Wimbledon accolto da una standing ovation. Il pubblico, in piedi, ha applaudito calorosamente il vincitore di ben otto tornei sui campi erbosi più famosi al mondo.

Forse un po' intimidito da quell'accoglienza, Federer ha salutato con la mano e poi ha preso posto nel box reale, accanto a Kate Middleton, madrina della manifestazione, per assistere al match tra Elena Rybakina e Shelby Rogers.

Il campione, che ha chiuso la sua carriera con 20 titoli del Grande Slam, ha vinto il suo primo titolo a Wimbledon nel 2003 e l'ottavo, l'ultimo, nel 2017.