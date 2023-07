Toni Nadal, zio ed ex-coach di Rafa: "Solo Djokovic può rallentare l'ascesa di Alcaraz"

L'allenatore esalta le qualità del nuovo eroe e futuro erede del nipote : "A 20 anni ha già ottenuto ciò che la maggior parte dei tennisti desidera conquistare durante tutta la carriera. Con soddisfazione potrà ora indossare la medaglia che lo accredita come nuovo socio del club di Wimbledon. All'inizio della finale Alcaraz era 'teso' e, in quel momento, credo che molti di noi abbiano pensato che il serbo avrebbe aggiunto un altro Slam al suo già ricco palmares. Carlos, però, ha deciso di fare tabula rasa a livello mentale: si è presto dimenticato di quel primo set e piano piano è riuscito a ribaltare la situazione".

E se lo dice zio Toni Nadal, ci crediamo. In una intervista rilasciata a “El Pais”, lo storico ex allenatore del campione maiorchino, fine conoscitore di talenti tennistici, colui che “ha costruito" letteralmente Rafa Nadal, dice la sua sul nuovo Re di Wimbledon: “A parte Djokovic, non vedo alcun tennista in grado di rallentare l'ascesa di Alcaraz” .

Toni Nadal ha parole di elogio anche per lo sconfitto: "Djokovic invece ha dimostrato, ancora una volta, la sua voglia di lottare e la sua grande qualità tennistica. Nonostante avesse 16 anni in più del suo rivale e si trovasse in una situazione sfavorevole, ha continuato ad aggrapparsi al match e ad alzare il livello, costringendo Carlos a lottare sino all'ultimo".

Riguardo al quinto set della finale di ieri, Toni Nadal ha commentato le qualità di Carlitos: "Alcaraz ha avuto la serenità, l'equilibrio e il coraggio necessari per affrontare le ultime fasi della partita e per vincere l'ambito trofeo. Sinceramente non vedo alcun tennista nel panorama attuale, a eccezione di Djokovic, in grado di fermare l'inarrestabile ascesa di Carlos. A Nole però non restano molti anni di attività. Penso quindi che i tifosi spagnoli avranno l'opportunità di godersi molte altre partite e di festeggiare molte altre vittorie sia nelle calde che nelle fredde domeniche", alludendo ai futuri successi del 20enne.