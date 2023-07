Terremoto, sisma di magnitudo 5.5 in Turchia

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito la Turchia, localizzato nella provincia di Adana, intorno alle 7:44 (ora italiana). Alla forte scossa ne sono seguite altre di magnitudo compresa tra 2.5 e 3.1. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Secondo il giornale turco Daily Sabah che cita l'Afad, l'Autorità turca per la gestione delle emergenze, l'epicentro è stato localizzato nel distretto di Kozan a una profondità di 11,27 chilometri. Il sisma è stato avvertito ad Adana e nelle aree limitrofe. Il giornale riferisce di scene di panico tra gli abitanti dell'area corsi in strada e scrive che secondo le prime notizie non vi sarebbero vittime.