Torino: donna di 43 anni porta a termine gravidanza con utero fuori dall'addome. Il parto è riuscito

Un parto straordinario quello avvenuto alla Città della Salute di Torino.

Una donna di 43 anni, alla sua quinta gravidanza, ha dato alla luce un figlio dopo una gestazione con utero erniato, vale a dire all'interno di una grande ernia al di fuori della cavità addominale.

Un caso considerato "ad alto rischio" che è stato risolto a Torino. Una nota della Città della Salute sottolinea che "in tutto il mondo, in più di 50 anni, sono stati descritti solo 16 casi di gravidanze a termine in un utero erniato al di fuori dell'addome, e non tutte con un buon esito".