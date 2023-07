Tour de France: a Jasper Philipsen la settima tappa, per lui terzo successo

Jasper Philipsen vince la Mont de Marsan-Bordeaux di 169,9 chilometri, tappa perfetta per i velocisti.

Per il belga della Alpecin-Deceuninck è il terzo successo in questo Tour. Secondo Cavendish, che precede Girmay. Quarto posto per Luca Mozzato

I francesi Nans Peters (AG2R Citroën Team) e Pierre Latour (TotalEnergies) sono andati in fuga, insieme a Simon Guglielmi, poi staccatosi dai battistrada, a 70 chilometri dal traguardo. L'uomo della AG2R Citroën Team ha ceduto quando mancavano 6 chilometri, Latour rimasto solo in fuga è stato raggiunto dal gruppo con i leader della corsa.

Resta immutata la classifica generale con Jonas Vingegaard in maglia gialla con 25" di vantaggio su Tadej Pogačar

Domani l'ottava tappa, Libourne-Limoges di 200,7 chilometri.