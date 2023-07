Tour de France: a Mads Pedersen l'ottava tappa, il danese brucia sul traguardo Jasper Philipsen

A 20 chilometri dal traguardo i tre battistrada, Delaplace, Turgis e Declercq, in fuga da 150 chilometri avevano ancora poco più di un minuto sul gruppo degli inseguitori con i leader della corsa, ma l'attacco ai fuggitivi non ha lasciato loro scampo e sono stati raggiunti quando mancavano 8 chilometri all'arrivo.

Tour finito per Mark Cavendish

A 61 chilometri dal traguardo di Limoges il ciclista e pistard britannico che corre per l'Astana urta un avversario in gruppo e va a terra infortunandosi alla spalla, soccorso lascia la corsa in ambulanza