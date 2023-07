Tour de France: passerella finale sugli Champs Elysees a Parigi

Ultimo atto della Grande Boucle 2023, da Saint Quentin en Yvelines a Parigi Champs Elysees, la classica passerella sulle strade della capitale francese, con cronaca testuale dalle 16.30 e diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay dalle 17.15.

Un percorso di 115 chilometri per incoronare il vincitore sotto l’Arc de Triomphe, che quest’anno inizia a strizzare l’occhio ai Giochi Olimpici 2024 toccando alcuni dei luoghi che saranno sede delle competizioni, soprattutto ciclistiche.

La tappa pianeggiante è ideale per i velocisti che ben difficilmente si lasceranno sfuggire l’occasione di lottare per una vittoria che equivale a lasciare il proprio sigillo sull’intera corsa.

Conclusione di una gara vissuta tutta sul duello tra Jonas Vingegaard, che bissa quest'anno la vittoria del 2022, e Tadej Pogačar, lo sloveno che conquista la maglia bianca, cioè quella della graduatoria a tempi riservata ai ciclisti di età non superiore a 25 anni. Tra i vincitori di questa edizione anche l'italiano Giuli Ciccone che conquista la maglia a pois come miglior scalatore, confermandosi leader in questa specialità dopo aver vinto il medesimo titolo al Giro d'Italia.

Sabato la vittoria in volata di Tadej Pogačar su Felix Gall e Jonas Vingegaard.