Bollino rosso per l'esodo: traffico in aumento anche se con disagi contenuti, picco nel pomeriggio

A partire dal tardo pomeriggio di domenica il traffico si è intensificato in prossimità dei centri urbani per via dei rientri del fine settimana, alleggerito però dallo stop fino alle 22 per i mezzi pesanti.

A Villa San Giovanni, agli imbarchi per la Sicilia, le attese per i traghetti non hanno superato i 60 minuti. Al Nord il traffico è stato sostenuto ai valichi internazionali di confine in direzione di Slovenia e Croazia. Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato costantemente la circolazione per prevenire qualsiasi disagio.

Milioni di italiani sono in viaggio per le vacanze in questo weekend di fine luglio che è tra i più trafficati dell'anno. Il bollino rosso non ha deluso le previsioni con il picco giunto nel pomeriggio, e il controesodo di chi torna dalle località di villeggiatura, con il traffico in aumento soprattutto all'entrata delle grandi città.

Le code più lunghe in A26 e in A10 per alcuni incidenti in autostrada: il primo è avvenuto alle 10 sulla Gravellona Toce - Genova, tra Masone e Genova Voltri in galleria, dove due auto si sono tamponate. L'incidente è stato risolto in un'ora ma sul posto, a causa del traffico intenso, la coda ha raggiunto i 5 chilometri. Alle 11.15, sempre in A26, un incidente ha visto coinvolto un camper. Il traffico è stato fatto transitare su due corsie, e si sono registrati fino a 6 km di coda verso Genova.

Il secondo incidente si è verificato in A10, tra Pietra Ligure e Finale verso Genova: anche in questo caso si tratta di un tamponamento in galleria tra due auto. Le code hanno raggiunto anche i dieci chilometri in direzione Genova, tra Borghetto e Finale e sulla A14, la Adriatica, per il rientro dal mare, e al confine con la Francia.

Nel pomeriggio si è intensificato il traffico anche intorno a Firenze, Bologna, ai confini e in direzione dei laghi lombardi. Chilometri di coda sulla A1, in direzione Roma, a causa di un incidente tra Ceprano e Frosinone ma anche per il rientro nella Capitale. Un'auto è andata invece in fiamme sull'autostrada A16: il mezzo ha preso fuoco mentre l'autista era intento a pagare il casellante di Avellino ovest della Napoli-Canosa. I due occupanti, due giovani napoletani in gita in Irpinia, hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo aiutati dal personale in servizio. Le fiamme hanno danneggiato soltanto la struttura grazie al tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Avellino.

A causa degli assalti nei cantieri della Torino-Lione da parte del movimento No Tav, le forze dell'ordine hanno chiuso, in entrambe le direzioni, l'autostrada A32, la Torino-Bardonecchia. Code e disagi si stanno registrando nelle due statali della Val di Susa, dove è stato dirottato il traffico.