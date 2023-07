Tragico epilogo per una escursione nel Grand Canyon: una donna muore per il caldo eccessivo

Una donna è morta al Grand Canyon National Park mentre cercava di fare un'escursione di 12 chilometri domenica scorsa. Lo ha reso noto lo stesso Parco -riporta la Cnn - sottolineando che la 57enne stava facendo un'escursione vicino all'area di Tuweep quando ha perso i sensi. Un ranger del parco l'ha trovata morta nella notte tra domenica e lunedì.

La temperatura nell'area era di oltre 40 gradi con punte di 45 in alcune zone.

Il Parco ha emesso un'allerta per il caldo eccessivo, in vigore per le parti interne del Grand Canyon fino a mercoledì. Agli escursionisti viene consigliato dai ranger del parco di non percorrere il canyon interno tra le 10 e le 16 durante i mesi estivi, poiché parti del sentiero possono superare i 48gradi. Il servizio del parco sta indagando sull'incidente insieme al medico legale della contea di Mohave.