Trattore si ribalta, muore una coppia di anziani coniugi. I due sono rimasti schiacciati

Tragedia nei campi di Baranello (Campobasso) dove poco prima delle otto del mattino un trattore si è ribaltato.

Antonio e Antonia Gualtieri, agricoltori, marito e moglie rispettivamente di 81 e 83 anni, hanno perso la vita. Una terza, che era a bordo con loro sul mezzo, è stata scaraventata a terra ed è rimasta ferita.

A dare l'allarme è stato il genero dei due coniugi che si trovava a poca distanza dal luogo dell'incidente.

La coppia è morta nell'impatto. Sul posto, per le operazioni di soccorso e per l'accertamento della dinamica del sinistro, gli operatori del 118, i vigili del fuoco del Comando di Campobasso e i carabinieri delle Stazioni di Bojano e Baranello.

L'incidente è avvenuto in una zona piuttosto impervia della contrada Fonte Garile: secondo una prima ricostruzione, le due vittime sono rimaste incastrate sotto il mezzo agricolo al quale era agganciato un piccolo rimorchio, carico di legna, che si è sbilanciato a causa di una pendenza del terreno.

Una richiesta di aiuto è arrivata alle 7.35 nella sala operativa del 115, ma i soccorsi sono stati vani.

"Siamo sconvolti per questa tragedia - ha detto il sindaco di Baranello, Riccardo Di Chiro - A nome mio e di tutta la comunità esprimo cordoglio per la scomparsa di due persone benvolute da tutti. In questo momento ci stringiamo attorno ai loro familiari". Il primo cittadino potrebbe proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali.