Trovato morto Leandro, il nipote di 19 anni di Robert De Niro

Tragedia familiare per Robert De Niro: Leandro De Niro Rodriguez, il nipote dell'attore è stato trovato morto. Lo ha annunciato Drena, la figlia adottiva della star in un post su Instagram. Leandro aveva 19 anni e, come la madre, voleva seguire le orme del nonno e lavorare nel cinema.

"Ho perso il mio dolce angelo", ha detto Drena: "Il mio bellissimo, dolce angelo. Ti ho amato oltre ogni parola o descrizione dal momento che ti ho sentito nella pancia. Vorrei essere con te ora".

Le cause della morte non sono state precisate ma Drena, nel suo messaggio, ha detto che il ragazzo "era profondamente amato ed apprezzato" e aggiunto: "Vorrei che l'amore soltanto ti avesse potuto salvare".