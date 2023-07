Il fiume Po restituisce il cranio di un homo sapiens

È stato chiamato ‘Acamar’ il cranio umano ritrovato a Isola Serafini, l'isola fluviale sul fiume Po, situata a cavallo del territorio dei comuni di Monticelli d'Ongina, di Spinadesco e di Castelnuovo Bocca d'Adda.

Era seminascosto dalla ghiaia, nel punto dove il Po incrocia l'Adda, proprio nel tratto al confine tra Cremonese e Piacentino. Il cranio umano arcaico, ritrovato da Davide Persico, professore di Paleontologia dell'Università di Parma e sindaco di San Daniele Po (Cremona), restituito dal fiume appartiene ad un Homo sapiens probabilmente risalente al Paleolitico e sono rimaste due ossa parietali e l'osso occipitale.

La straordinaria scoperta avvenuta a settembre, può essere divulgata solo ora perché è in partenza, per la precisione da venerdì, il progetto di ricerca.

"Eravamo impegnati in un'escursione per l'osservazione del fiume e la scoperta è stata del tutto casuale. Ho segnalato immediatamente il ritrovamento alla sovrintendenza archeologica e faremo studi approfonditi - ha spiegato Persico -. La datazione è ancora incerta perché devono essere effettuati tutti gli studi necessari, ma è sicuramente arcaico e ritengo possa risalire al paleolitico. Venerdì il reperto sarà portato a Ravenna per le prime indagini, genetiche e con il Carbonio 14".