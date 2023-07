Trump riceve la notifica dal procuratore Usa: "Io indagato per i fatti di Capitol Hill"

Oggetto di "una caccia alle streghe" , così si definisce Donald Trump.

In un post sul social Truth l'ex presidente americano, annuncia di essere indagato per i suoi presunti tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni di fine 2020 per restare alla guida del Paese con l'incitamento all'assalto al Campidoglio americano del 6 gennaio 2021, un fatto senza precedenti nella storia Usa considerato un vero e proprio tentativo di colpo di Stato.

E' lui stesso a riferire di avere ricevuto, domenica sera, una lettera che lo informa di essere oggetto dell'indagine condotta dal procuratore speciale Jack Smith. Solitamente, queste lettere precedono l'incriminazione, come è già avvenuto per Trump nella vicenda dei documenti classificati custoditi a Mar-a-Lago dopo la fine della suo mandato presidenziale.

Nel messaggio postato sulla piattaforma Trump ha puntato il dito contro chi ha avviato quella che lui definisce una "caccia alle streghe" nei suoi confronti. "Questa caccia alle streghe è un'interferenza elettorale e un uso delle forze dell'ordine come completa e totale arma (politica)!".

E attacca il procuratore: “Lo squilibrato Jack Smith, il pubblico ministero con il Dipartimento di Giustizia di Joe Biden, ha inviato una lettera (di nuovo era domenica sera!) affermando che sono un obiettivo dell'indagine del Grand Jury del 6 gennaio, e mi ha dato 4 giorni, molto brevi, per riferire al Grand Jury, che quasi sempre significa arresto e incriminazione”.