Trump verso nuova incriminazione, l'ex presidente scrive su Truth "Non fidatevi delle fake news"

Donald Trump verso una nuova incriminazione. I legali dell'ex presidente, Todd Blanche e John Lauro, che lo assistono nell'ambito dell'indagine sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020, si sono incontrati con il procuratore speciale Jack Smith. Agli avvocati è stato detto che devono aspettarsi un'incriminazione a carico del loro cliente, riporta Nbc News citando due fonti

"Una incriminazione nei miei confronti non farebbe che distruggere ulteriormente il nostro Paese". Lo ha scritto sul social network Truth l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando di un incontro "produttivo" fra i suoi avvocati e i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia. I suoi legali "hanno spiegato nei dettagli che non ho fatto nulla di male e che un'incriminazione nei miei confronti non farebbe altro che distruggere ulteriormente il nostro Paese". Lo riporta sempre la Nbc News. Il portavoce di Trump Steven Cheung ha definito "non corretta" la notizia riportata da Nbc News, secondo la quale ai legali di Trump sarebbe stato detto di aspettarsi un'incriminazione.

"Non fidatevi delle Fake News", ha scritto Trump.