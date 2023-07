Un altro violento temporale in serata sulla Brianza. Frana in Valle Brembana, 1.500 persone isolate

Un altro violento temporale si è abbattuto in serata sulla Brianza, con lampi, fulmini e grandine dai chicchi grandi come palline da tennis. Particolarmente intensa la perturbazione ad Albiate, Mariano Comense (Como), a Sovico, Cesano Maderno e Seveso (Monza), così come a Seregno (Monza), dove si registrano interruzioni di corrente in diverse zone della città.

Già nel pomeriggio la Brianza è stata colpita da violenti temporali che hanno provocato anche una vittima. Si tratta di donna di 58 anni che è morta schiacciata da un albero a Lissone. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Tre persone invece sono rimaste ferite a Legnano (Milano). Diversi i danni provocati dalle intense piogge. A Seregno, le forti raffiche di vento hanno scoperchiato alcuni tetti.

Intensa attività elettrica in serata anche a Parabiago, nel milanese, con una tempesta di fulmini che ha accompagnato il transito di nuove forti celle temporalesche. Nella zona, dal pomeriggio, si sono registrati violenti temporali che hanno provocato diversi danni.



Circa1.500 persone sono isolate da stanotte in alta Valle Brembana per via di una frana che so è staccata dalla montagna e ha invaso la strada in località Fondra. Una massa di acqua, fango e alberi ha invaso la strada provinciale, sbarrando di fatto l'accesso all'alta valle: gli abitanti di isola di Fondra, Branzi, Valleve, Carona e Foppolo si trovano isolati. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, gli operai della provincia di Bergamo con i cantonieri e gli amministratori locali. Nessuno è rimasto ferito.



Rai TGR/VVF Frana sulla provinciale dopo il violento nubifragio: in Alta Val Brembana

A Milano, la caduta di alberi in diverse strade ha interrotto alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi, come ha spiegato l'azienda dei trasporti Atm, e ha imposto la chiusura di alcune strade. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco, mentre Trenord ha annunciato “danni all'infrastruttura”. In particolare sono rimaste bloccate le linee ferroviarie per Como, Lecco e Sondrio a causa di un “grave danno alla stazione di Monza".

Il volo della compagnia Delta Dl 185, partito da Milano Malpensa e diretto a New York JFK, è stato dirottato nel primo pomeriggio sull'aeroporto di Fiumicino “dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse dopo il decollo”. Il volo è atterrato allo scalo romano “in sicurezza ed i passeggeri sono sbarcati normalmente. L'aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo che sono in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale”, precisa la compagnia. Oltre trecento le chiamate arrivate al centralino dei Vigili del fuoco. Gli interventi hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese. In un caso, i sommozzatori di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato. I livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua monitorati attualmente si mantengono al di sotto delle soglie di allertamento, fatta eccezione per il Seveso e il Lambro che, rispettivamente, nelle stazioni di via Valfurva e di via Feltre, hanno superato la soglia di ordinaria criticità. È quanto fa sapere la sala operativa della Protezione Civile della Lombardia. Una bomba d'acqua e vento ha colpito poi la provincia di Varese provocando diversi danni. Le zone maggiormente colpite sono al confine con le province di Milano e Como.