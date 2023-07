Un bambino di sei anni annega in un centro estivo

Un bambino di sei anni è annegato questa mattina nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' Margherita di Savoia, a nord di Bari. Il piccolo, di origini romene, frequentava il centro estivo e stava giocando in riva al mare. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha solo constatato il decesso. Il bimbo abitava a Trinitapoli in provincia di Barletta-Andria-Trani.