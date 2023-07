Un mese dalla scomparsa di Kata, ancora nessuna traccia. La mamma: "So che è viva"

Era il 10 giugno. È passato esattamente un mese da quando Kata è scomparsa dall'ex hotel Astor di Firenze, una struttura in disuso occupata da famiglie di peruviani, ecuadoriani e romeni. Nonostante una massiccia ispezione nella struttura occupata che era la sua casa, la visione di tutte le telecamere della città e la convocazione di oltre settanta persone che vivevano nell'ex hotel di via Maragliano a cui è stato preso anche il dna.

Per tenere desta l'attenzione sul caso della sparizione di Kata, questa sera la comunità peruviana e l’associazione Penelope hanno indetto una nuova manifestazione di solidarietà: "Per far cadere il muro di indifferenza e omertà che avvolge la scomparsa di Kata”.

Le parole disperate della madre di Kata: “L'Italia è indifferente, ho chiesto aiuto alla Meloni”

"Io percepisco che Kata è ancora viva. Però ci sentiamo abbandonati, avvertiamo l'indifferenza dell’Italia. Ho l'impressione che non si stia facendo abbastanza per ritrovarla e che nei primi giorni si sia perso tempo prezioso a cercarla inutilmente nell'hotel". Ad affermarlo al Messaggero è Katherine Alvarez, la madre della bambina scomparsa.

"Finora non l'hanno trovata qua, a Firenze. Magari l'hanno portata all'estero - aggiunge - Per questo voglio che la sua foto venga condivisa anche fuori dall'Italia. Io mando la foto di Kata alle mie amiche, che la mandano a loro conoscenti in Francia o in Germania. In più la diffondiamo su internet. Ci sta che, se finora non l'hanno trovata qui, possa essere stata portata in un altro Paese. Devo pensare a tutto". "Penso - dice ancora la donna - che gli investigatori hanno perso 10 - 11 giorni a cercare sempre nell'hotel, quando si sapeva sin dal primo giorno che non era lì.

Da parte dell'Italia "sento una grandissima indifferenza da parte di tutti. Non so se dipende dal fatto che siamo stranieri. Nessuno si è avvicinato a me, a dirmi cosa fare. Nessuno di importante, nemmeno il sindaco. Ho solo l'aiuto del mio avvocato. Mi sono rivolta direttamente alla Meloni. Non capisco perché proprio mia figlia. Non conoscevo quasi nessuno lì dentro, né ho mai avuto grandi litigi".