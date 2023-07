Un mistero che si fa giallo: lotte dinastiche tra gli Zulu

Giallo tra una delle popolazioni più studiate dagli etnologi, gli Zulu, che con i loro 11 milioni di persone, sono il gruppo etnico più numeroso di tutto il Sudafrica: nelle scorse ore si era diffusa la notizia che il loro re, Misuzulu, fosse in ospedale dopo essere stato avvelenato. La notizia è stata poi smentita dal portavoce del sovrano che ha affermato: “Il re è in perfetta salute”.

Ma il mistero rimane perché le lotte dinastiche e le guerre intestine non sono per gli Zulu una novità. Agricoltori, gli Zulu, nell’800 diventarono però guerrieri per combattere l’impero britannico, poi furono emarginati durante il lungo periodo dell’apartheid. Ora sono cittadini della repubblica sudafricana, ma mantengono la monarchia al loro interno.

Quello che non convince della notizia dell’avvelenato, poi smentita, è solo la prova delle crescenti tensioni che divampano all’interno della famiglia reale Zulu dalla morte di re Goodwill Zwelithini nel 2021, durante la pandemia per il Covid, a causa di complicazioni del diabete di cui il sovrano soffriva da tempo.

Re Goodwill aveva sei mogli e ventisei figli, uno dei quali, nell’ottobre scorso, è salito al trono al suo posto nel corso di una elaborata cerimonia. Ma non tutti i suoi consanguinei erano d’accordo. Una delle mogli di suo padre ha contestato la nomina in tribunale, senza ottenere ragione. La disputa che ne è risultata ha avuto una ulteriore accelerazione nei giorni scorsi, con la morte in circostanze poco chiare di Douglas Xaba, uno stretto consigliere del re. E la voce che girava era che il consigliere fosse stato avvelenato.

E dunque quando re Misuzulu si è sentito male, nella sua corte qualcuno ha temuto che anche il sovrano fosse vittima di un avvelenamento. “Siamo di fronte a un tentativo di creare il panico” ha detto il portavoce del re. Il portavoce ha aggiunto che il re ha semplicemente effettuato esami clinici durante una visita a suo zio, re Mswati III, nello Swaziland, “per mitigare timori di malattie dopo la scomparsa del consigliere Xaba, in un periodo di Covid e altre malattie contagiose”.

Ma il mistero resta. Gli antropologi e gli etnologi di tutto il mondo hanno studiato per decenni questa popolazione come esempio di società primitiva nella spasmodica ricerca, nell’epoca dei grandi esploratori dell’800, di poter ravvisare una religione monoteista anche nelle società “primitive”. Ora cristiani per lo più, quando furono scoperti adoravo un Essere Supremo, chiamato Unkulunkulu: secondo il mito di fondazione Unkulunkulo nacque dal Nulla e creò gli uomini e le donne servendosi dall'erba.

E come uomini e donne, a tutti gli effetti, non rifuggono alle rivalità e alle guerre di successione.