Un russo ordina online cosmetici Avon e riceve volantini del Corpo dei Volontari Russi filo-ucraini

Un cittadino russo ordina online cosmetici AVON per la moglie, ma all’interno delle confezioni, spedite dalla Polonia, si trovano volantini del “Corpo dei volontari russi (RDC)”, formazione paramilitare composta da transfughi russi che combatte a fianco delle Forze Armate ucraine.

Nei testi la condanna dell’intervento militare russo in Ucraina e la gratitudine ai russi che ricevono e leggono questo materiale, considerando i destinatari “sostenitori delle azioni di contrasto all’aggressione russa”. Sui volantini c’era anche il QR-code che portava direttamente a uno dei siti del “Corpo dei volontari russi (RDC)”.

Avon Products, Inc, nata nel 1886 a New York, nel 2020 è stata assorbita dalla brasiliana Natura&Co ed è la seconda al mondo per multi-level marketing, con 6 milioni di agenti rappresentanti nel mondo e le vendite in 100 paesi. In Russia ha la propria fabbrica a Naro-Fominsk, a 70 km a sudovest di Mosca, seconda per la produzione in Europa, che opera da 10 anni e produce 800 tipi di articoli. Con l’intervento militare russo in Ucraina, la fabbrica produce esclusivamente per il mercato russo, cessando esportazioni. Per l’Europa Orientale ormai fornisce i cosmetici una fabbrica in Polonia da dove sarebbero stati spediti i pacchi coi volantini.

Sul caso ora indagherà l’Ufficio investigazioni presso la Procura Generale russa.