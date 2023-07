Una "X" al posto dell'uccellino: Elon Musk rivoluziona Twitter e cambia tutto

"Se stasera verrà pubblicato un logo 'X' abbastanza buono, domani lo metteremo online in tutto il mondo", aggiunge. Poco dopo, il video appare come “post fissato in alto”: ha già raccolto 59 milioni di visualizzazioni.

L'uccellino azzurro di Twitter potrebbe smettere presto di cinguettare per tutti. Per Elon Musk lo ha già fatto. Il patron della società esibisce già come immagine profilo sul social la nuova “X” su sfondo nero, designata a identificare Twitter d'ora in poi. Il link nella presentazione è cambiato in “X.com”.

In effetti, il miliardario non è mai stato affezionato a 'Larry T Bird', così chiamato, dal co-fondatore di Twitter Biz Stone, in onore dell'ex giocatore di basket dei Boston Celtics Larry Bird, né al “celestino”, colore che non fa parte del suo immaginario. Tanto da chiedere agli utenti il loro parere con un sondaggio, anticipato da una citazione illustre: “Paint it Black”. Un riferimento al celebre brano dei Rolling Stones, datato 1966.

La lettera “X” invece è sempre piaciuta a Elon Musk. Dopo aver acquistato Twitter l'anno scorso per 44 miliardi di dollari, Musk, nell'aprile del 2023, ha cambiato il nome del gruppo in "X Corp", una società non quotata con base in Nevada e non in Delaware, dove fino a poco fa era il domicilio del social.

Fin dall'inizio espone regolarmente i suoi piani nebulosi per trasformarla in un'applicazione poliedrica, con servizi finanziari, simile alla cinese WeChat: “X, l'app per tutto”.

In risposta alla domanda di un internauta che chiedeva se Twitter sarebbe stato accessibile dall'indirizzo x.com, Elon Musk ha risposto: "Certamente". X.com era inoltre il nome e il sito web della banca online fondata dall'uomo d'affari, poi diventata il servizio di pagamento online PayPal.