Unicef: persone e bambini dimenticati dopo il terremoto in Turchia e in Siria

Urla nel silenzio. Urla nei numeri, nelle percentuali. Numeri e percentuali che hanno volti, mani, occhi, sono madri, figli, fratelli, papà e amici. Urla, che lentamente Elanur trasforma in uno sguardo birichino tipico di una bimba di 5 anni accanto alla volontaria dell’Unicef. Tra la notte del 5 e 6 febbraio 2023 la terra in Turchia e in Siria ha tremato con una potenza mai registrata in 2mila anni, con una magnitudo di 7,7. Quella notte Elanur si era preparata un letto sul pavimento, e quel letto l’ha salvata. La mamma davanti ai mille pezzi dell’armadio dice: ”È buffo, durante il Covid non potevamo uscire di casa. Ora non possiamo entrare”.

Unicef Terremoto in Turchia, la piccola Elanur

Nel terremoto in Turchia i morti sono stati più di 50mila, 43.556 nel sud est anatolico e oltre 36mila in Siria. ”Il conto dei morti ad un certo punto si è fermato, però cammindo per chilometri tra quei palazzi sventrati, si sentiva l’odore acro di persone ancora sotto le macerie”. “Il terremoto è durato 15 giorni e quando sono arrivato ho visto la disperazione, la desolazione e una situazione “critica” che non avevo mai incontrato”. A parlare è Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef. Sono passati 100 giorni e 2,5 milioni bambini lottano per riavere la vita, in Siria sono 3,7 milioni. Le macerie sono ancora lì.



Unicef Andrea Iacomini durante una missione UNICEF

Elanur, che si trova nel centro di accoglienza temporanea a Kahramanmaras dell’Unicef, continua a chiedere “quando torniamo a casa? I miei amici sono morti?”. I bambini sanno. I bambini ascoltano. I bambini rassicurano con un abbraccio i volontari in lacrime per quello che hanno visto. “Questa storia non è una sola – racconta Andrea Iacomini – è quella di milioni di bambini nei campi profughi. Ho visto una bambina siriana con il viso sfregiato e che ha perso la mamma e il papà. In Siria dopo una guerra durata 12 anni, i minori hanno subito traumi terribili”. Per usare le parole di una canzone di Ligabue, “si mettono via le legnate ma i segni quelli no. Del male e delle botte resta il livido”.



Unicef Terremoto in Siria e Turchia, bambini accolti nei campi Unicef

Ancora urla nel silenzio contenute nei numeri: prima del terremoto in Turchia il 40% delle persone viveva già sotto la soglia di povertà. In Siria 6,5 milioni rischiano di prendere il colera bevendo acqua non pulita. 51milioni di bambini, sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione. “La cosa che colpisce – sottolinea Andrea Iacomini - è che c’è una totale assenza di narrazione. C’è bisogno di un evento catastrofico per parlare di questi Stati. Se non bussano alle porte delle nostre case, ci si sentiamo distanti. Non ci riguarda. Quante corpi ci vogliono sulle nostre spiagge, per svegliare le nostre coscienze?”. Un silenzio assordante. “Dove è il tema delle carceri libiche dove ci sono migliaia di bambini? Ci siamo dimenticati dell’Afghanistan – chiede con forza Iacomini - con quelle immagini di persone ammassate per fuggire, dopo il ritiro degli europei e degli americani che avevano detto non vi lasceremo soli? Lasciando un Paese in mano ai talebani e a una povertà senza precendenti”. Raccontare e soprattutto non dimenticare che c’è una parte di mondo dove si sceglie il colore delle mattonelle e un’altra parte che non sa cosa sia una mattonella.

Unicef Campi Unicef in Siria bambino che si lava le mani

L’Unicef ha stimato che in Niger, Etipia, Mozanbico, per citare alcuni Paesi, ci sono migliaia di bambini soldato per non parlare delle spose bambine. Quest’anno nel mondo ci sono state 27mila violazioni sulla pelle dei bambini, rispetto alle 24mila dello scorso anno. Le Nazioni Unite hanno registrato 18mila bambini “non rispettati”, 8mila uccisi o mutilati. Andrea Iacomini portavoce dell’Unicef è tornato da poco in Turchia e in Siria. “Oggi ci sono ancora 6 milioni e mezzo di persone che rischiano di ammalarsi di colera, 9 milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari di prima necessità, di questi 4 milioni sono bambini. Quando sono ritornato sono atterrato vicino alla città turca di Gaziantep che “ha retto” perché costruita sulle rocce. Intorno la desolazione. Antakya, dove abitano molti siriani, perché è tra il confine tra Turchia e Siria, non c’è più. La zona meridionale di Hatay è distrutta. Ho visto villaggi rasi al suolo, palazzi sventrati ma non per metri, per chilometri e chilometri. Mi ha fatto impressione vedere le macchine una sopra l’altra distrutte. Qui parliamo di zone enormi. I campi allestiti per dare acqua, vestiti, pasti e scuole per ricostruire una sorta di normalità”. “Questa realtà trova spazio nell’informazione”?

Ap Terremoto in Turchia, edifici crollati a Hatay

In Siria, zona calda con una guerra durata 12 anni, gli aiuti per il terremoto sono arrivati tardi. I volontari Unicef descrivono “il nulla” e ci sarebbero 6 milioni di persone a rischio. Un mese dopo e fino al 6 giugno le alluvioni devastano ancora la Turchia. Fiumi d’acqua colpiscono le province di Sanliurfa e Adiyaman. ”È stato raccontato – insiste ancora instancabilmente Andrea Iacomini - cosa è rimasto dopo quei fiumi di acqua e fango?”.

(Ugur Yildirim / dia images via Getty Images) Tende allagate dopo le forti piogge nella zona del terremoto il 25 marzo 2023 ad Adıyaman, in Turchia.