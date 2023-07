Usa. Bufera su Robert F. Kennedy Junior dopo frasi razziste su Covid-19

Bufera sul candidato alle presidenziali Usa Robert F. Kennedy Jr. dopo le sue affermazioni secondo cui il Covid 19 sarebbe stato creato per risparmiare gli ebrei ashkenaziti e i cinesi.

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha condannato le affermazioni del rampollo, nipote del presidente Jfk e figlio di Bob, definendole non solo "false" ma anche "vili". Robert F. Kennedy Jr è balzato agli onori della cronaca nel fine settimana dopo che è emerso un video in cui, durante un evento stampa a New York, affermava che il coronavirus è un'arma biologica geneticamente modificata che potrebbe essere stata "etnicamente mirata" per risparmiare gli ebrei ashkenaziti e i cinesi, come riportato dal New York Post.

Kennedy sta raccogliendo forti critiche anche da parte di membri della sua stessa famiglia. "Condanno fortemente le osservazioni deplorevoli e non veritiere di mio fratello la scorsa settimana sul fatto che il Covid sia stato progettato per un targeting etnico", ha scritto su Twitter Kerry Kennedy. "I commenti di mio zio erano offensivi e sbagliati. Condanno inequivocabilmente quello che ha detto", ha twittato Joe Kennedy III, ex deputato del Massachusetts e nipote di Robert F. Kennedy Jr.