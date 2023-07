Usa, il Pentagono conferma, bombe a grappolo consegnate a Kiev "non le useranno contro i civili"

La conferma dal Pentagono: ora anche l'Ucraina ha nel suo arsenale le micidiali bombe a grappolo, l'ordigno "madre" che nella sua pancia ha centinaia di altre piccole bombe, che esplodono in modo indiscriminato e capillare sul luogo dove sono state lanciate. Dopo diversi giorni di riflessione Biden ha dato il via libera.

Pentagono, “saranno limitate agli ambiti militari”

Secondo la difesa statunitense, le munizioni a grappolo fornite dagli Usa a Kiev - come confermato dal tenente generale Douglas Sims, direttore delle operazioni congiunte dello Stato Maggiore in una conferenza stampa - resteranno limitate (teoricamente) al campo militare perchè "l'Ucraina non intende utilizzare le munizioni a grappolo vicino alla popolazione civile, a differenza dei russi".



I dubbi della Russia "colpiranno anche civili"

L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha dichiarato di aver preso atto della dichiarazione del Pentagono sulla consegna di munizioni a grappolo all'Ucraina ma ha criticato le dichiarazioni dei funzionari statunitensi, secondo cui Kiev avrebbe usato queste armi in modo accurato, come un "maldestro tentativo per giustificare le proprie azioni provocatorie".

(Giammarco Sicuro/Tg2) Mikolaiv bombe a grappolo

L'Ambasciata ha affermato che "chiunque segua il conflitto sa che Kiev ha utilizzato l'assistenza di sicurezza degli Stati Uniti per colpire obiettivi civili nella speranza di intimidirci e "uccidere quanti più russi possibile", aggiungendo che sono state prese di mira anche aree residenziali "prive di strutture militari".

afp Un uomo guida uno scooter oltre le auto distrutte da un attacco missilistico a grappolo Uragan a Lyman, nella regione di Donetsk

"E' difficile immaginare quante vittime civili ci saranno, compresi gli ucraini - conclude l'ambasciata russa - quando i criminali di Kiev inizieranno a usare munizioni a grappolo statunitensi".

Cosa sono e come agiscono le bombe a grappolo

Sono proibite da un trattato del 2008 sottoscritto da 123 paesi, che le ha messe al bando per la loro capacità di uccidere indiscriminatamente se usate sui civili. Sono pericolose anche perché normalmente una certa percentuale non esplode e rimane sul terreno per anni. Si tratta di ordigni in genere sganciate da velivoli o elicotteri - e talvolta con artiglierie, razzi e missili guidati - contenenti un certo numero di "submunizioni" che, al funzionamento dell’ordigno principale (cluster), vengono disperse, secondo diversi sistemi, a distanza.

Il tipo più comune è progettato per colpire persone e veicoli, ma ne esistono varianti specifiche per distruggere piste di atterraggio, linee elettriche, liberare sostanze chimiche, biologiche, incendiarie e alcune che hanno diversi effetti combinati.



La denuncia di Amnesty International

L’allarme contro l’utilizzo delle bombe a grappolo da parte della Russia era stato lanciato già all’inizio del conflitto da Amnesty International, che aveva sostenuto che il 25 Febbraio dello scorso anno, un razzo contenente bombe a grappolo aveva colpito un asilo nella città di Okhtyrka, nell’Ucraina Nord orientale, uccidendo tre persone, tra cui un bambino, e ferendone un altro.

ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images amnesty international