Usa: nuovo record della temperatura dell'acqua in Florida, superati i 38 gradi

La temperatura dell'acqua al largo della Florida ha superato per alcune ore i 38 gradi centigradi ieri sera, una temperatura normalmente associata a quella di un bagno caldo, e che potrebbe costituire un record.

Questa lettura è stata effettuata da un'unica boa, situata a circa 60 km a sud-ovest di Miami. La temperatura è stata registrata a una profondità di 1,5 metri.

Da diverse settimane le acque intorno alla punta meridionale della Florida registrano temperature altissime, oltre i 32 gradi, che preoccupano gli scienziati. La boa in questione, a Manatee Bay, ha superato i 100 gradi Fahrenheit (37,7 gradi Celsius) dalle 17 alle 20 ora locale, secondo i dati della US Oceanic and Atmospheric Observation Agency (NOAA). E alle 18 la temperatura ha raggiunto i 38,3 gradi. Il record finora era stato di 37,6 gradi, a Kuwait Bay.