Biden annuncia l'intesa con le Big Tech per regolamentare l'Intelligenza artificiale

In base all'accordo, le aziende sottoporranno i nuovi sistemi di intelligenza artificiale a test interni ed esterni prima del loro rilascio. Chiederanno a strutture indipendenti di esaminare i loro sistemi per individuare eventuali falle nella sicurezza , tendenze discriminatorie o rischi per i diritti, le informazioni sanitarie o la sicurezza degli americani.

L'intesa è stat annunciata con breve discorso dalla Roosevelt Room nel quale ha anche ribadito che questo è solo un primo passo e che la sua amministrazione sta cercando di finalizzare un ordine esecutivo sulla questione dell’AI. Inoltre, il presidente ha detto che chiederà al Congresso di legiferare per garantire che la leadership americana sulla tecnologia avvenga in un contesto di “ innovazione responsabile” .

Nick Clegg , presidente di Meta per gli affari globali, ha dichiarato che questi impegni sono un "primo passo importante per garantire che vengano stabiliti dei confini responsabili per l'IA e creano un modello da seguire per gli altri governi".

Le aziende, tra cui Anthropic e Inflection AI , si sono impegnate a condividere le informazioni per migliorare la riduzione dei rischi con i governi, la società civile e il mondo accademico e a segnalare le vulnerabilità non appena emergono. Le aziende leader nel settore dell'intelligenza artificiale incorporeranno filigrane virtuali nel materiale che generano, offrendo un modo per aiutare a distinguere le immagini e i video reali da quelli creati dai computer.

I funzionari della Casa Bianca affermano che questi imepgni aiutano a bilanciare le promesse della tecnologia artificiale con i rischi e sono il risultato di mesi di intensa attività di lobbying dietro le quinte. Molti dei dirigenti presenti ala Casa Bianca hanno partecipato a maggio a un incontro con Biden e il vicepresidente Kamala Harris, in cui l'amministrazione ha avvertito l'industria della responsabilità di garantire la sicurezza della propria tecnologia.

"Dobbiamo assicurarci che le aziende sottopongano i loro prodotti a test di pressione mentre li sviluppano e certamente prima di rilasciarli, per assicurarci che non abbiano conseguenze indesiderate, come la vulnerabilità a cyberattacchi o l'utilizzo per discriminare determinate persone", ha dichiarato in un'intervista il capo dello staff della Casa Bianca Jeff Zients.

Le linee guida non prescrivono l'approvazione da parte di specifici esperti esterni per il rilascio delle tecnologie, e le aziende sono tenute solo a segnalare - piuttosto che eliminare - rischi come il possibile uso inappropriato o le distorsioni.

E ci sono pochi meccanismi, oltre all'opinione pubblica, per costringere a utilizzare le tecnologie per priorità sociali come la medicina e il cambiamento climatico.

"È un obiettivo mobile", ha detto Zients. "Quindi non solo dobbiamo eseguire e implementare questi impegni, ma dobbiamo anche capire quale sarà la prossima serie di impegni man mano che le tecnologie cambieranno".

Nelle conversazioni con gli esperti, Biden è stato avvertito che i social media algoritmici - come Facebook e Instagram di Meta e TikTok di ByteDance Ltd. - hanno già illustrato alcuni dei rischi che l'intelligenza artificiale potrebbe comportare. Secondo alcune fonti un consigliere avrebbe suggerito al Presidente di considerare la questione con l'attenzione dovurta e paragonandola alla clonazione negli anni Novanta, quindi con la necessità di principi chiari.

La Casa Bianca ha dichiarato di essersi consultata con i governi di 20 Paesi prima dell'annuncio.

"Penso che tutte le parti fossero disposte o desiderose di muoversi il più rapidamente possibile su questo tema, perché è così che funziona l'IA: non si può dormire su questa tecnologia", ha dichiarato il vice capo dello staff Bruce Reed.

Anche in Europa, dove la legge sull'IA dell'UE è di gran lunga superiore a quella approvata dal Congresso degli Stati Uniti, i leader hanno riconosciuto la necessità di un impegno volontario da parte delle aziende prima che venga adottata una legge vincolante. Un funzionario della Casa Bianca ha stimato che potrebbero passare almeno due anni prima che le normative europee inizino a influenzare le imprese di IA.

Negli incontri con i dirigenti del settore tecnologico negli ultimi tre mesi, Thierry Breton, commissario per il mercato interno dell'Unione Europea, ha invitato gli sviluppatori di IA a sottoscrivere un "Patto per l'IA" per fissare alcuni paletti non vincolanti.