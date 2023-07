È diventato immediatamente virale il video postato su il Twitter del campionissimo Valentino Rossi in cui si vede la figlia Giulietta, nata agli inizi di marzo del 2022, cha alla tenera età di 16 mesi circa sfreccia sicura in sella alla sua piccola moto elettrica. E Vale46 commenta con un laconico: “Non penso che Giulietta farà la ballerina”.