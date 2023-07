Veronesi dirige La Bohème ambientata nel '68 con una benda nera sugli occhi. Il pubblico lo contesta

“Buffone”, “Vai via!”. È stata salutata così dal pubblico l'inaugurazione del Festival pucciniano di Torre del Lago, targato 2023. Buona parte del pubblico non ha apprezzato il gesto del maestro Alberto Veronesi che ha deciso di dirigere con una benda nera calata sugli occhi. Il maestro non voleva ‘vedere’ la versione della Bohème del regista Cristophe Gayral, con le scenografie di Christophe Ouvrad, ambientata nella Francia del ‘68, in piena contestazione giovanile, dove fra l'altro Mimì fa il suo ingresso in scena con una minigonna.

Le polemiche nascono lontano, coinvolgono la direzione artistica del festival e le celebrazioni per il centenario della morte di Puccini l'anno prossimo. Ma hanno anche un sapore politico spicciolo: Alberto Veronesi era stato candidato sindaco di sinistra al comune di Lucca, poi candidato con Sala a Milano e in ultimo si è candidato con FdI alle regionali lombarde quest'anno.

Ieri Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, aveva rincarato la dose esortando Veronesi a non dirigere questa “Bohème” perché tradirebbe nelle scenografie “ogni visione e spirito pucciniano”, avendo trasposto in un contesto storico e sociale completamente diverso il contesto in cui si sviluppano gli eventi dell'opera di Puccini.



"Il teatro è libero, e tale deve restare", aveva risposto il regista a Sgarbi. “E poi il 1968 calza a pennello alla vicenda messa in musica da Puccini perché è stato un momento emblematico della storia in cui i giovani, che erano giovani come Rodolfo e i suoi amici, musicisti, filosofi e pittori, hanno voluto credere in nuovi ideali e nuovi valori”.

Il gesto di Veronesi non ha avuto miglior successo con le istituzioni locali: “Il maestro ha voluto dimostrare che conosce lo spartito a memoria”, ha ironizzato il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro.