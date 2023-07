Villa Pennisi in Musica, grandi solisti e giovani talenti ad Acireale

La grande musica in uno scenario da sogno. Dal 1° al 13 agosto la città di Acireale diventa il palcoscenico ideale per ospitare Villa Pennisi in Musica, l’unico Festival in Europa che da quindici anni accosta al grande repertorio cameristico, l’architettura, il design e l’eco-sostenibilità. Una preziosa gemma incastonata nel cuore pulsante della Sicilia che ogni anno coinvolge centinaia di giovani artisti e musicisti di fama internazionale impegnati nelle esclusive masterclass e nei concerti serali. Tra le prestigiose partecipazioni di questa edizione, spicca la presenza di Beatrice Rana, tra le più affermate pianiste della sua generazione, il virtuoso del clarinetto Kevin Spagnolo, protagonista dell’opening gala insieme al Calamus Ensemble, Salvatore Quaranta, primo violino del Maggio Musicale Fiorentino e raffinato esecutore solista.

«Dopo tre anni dalla pandemia, senza mai aver mollato un attimo, Villa Pennisi in Musica torna con un cartellone di 18 eventi in 13 concerti, aggiungendo novità uniche nel panorama, in perfetta consonanza con la propria cifra stilistica, come la prima Radio dedicata a un evento poliedrico come la nostra summer school & festival» dichiara David Romano, direttore artistico del Festival e spalla dei secondi violini di Santa Cecilia. «35 artisti ospiti tra musicisti di chiara fama e giovani e giovanissimi musicisti, partnership consolidate con il Comune di Acireale, Avos Project e AIS Catania, un omaggio che sarà una festa dedicata a Ezio Bosso oltre a capolavori immortali a firma di Mahler, Dvořák, Rachmaninov nell'anno delle sue celebrazioni. Direi che si tratta solo di scegliere, o anche no, solo di venire ad Acireale».

La città siciliana, durante le due settimane di Festival, diventa dunque un vero “cantiere musicale” che unisce una scuola di perfezionamento, nella quale sono affrontati tutti gli aspetti relativi alla formazione di professionisti della musica dal vivo e dell’architettura, a un Festival di Musica denso di eventi, tutti a ingresso gratuito, con grandi ospiti della scena internazionale. La rassegna nasce quindici anni fa grazie alla generosità della Famiglia Pennisi che mette a disposizione i meravigliosi spazi della casa che fu del grande compositore Francesco Pennisi.

La Summer School: suono e spazio

Si crea e si costruisce il palcoscenico, si realizza l’illuminazione più adatta, si studia la migliore propagazione possibile del suono prodotto sulla scena e si prepara, infine, l’esecuzione dal vivo. Gli studenti, i giovani talenti e i Maestri d’eccezione collaborano quindi per progettare e costruire ReS - RESONANT STRING SHELL, una scena acustica che ottimizza la fruizione della musica da camera all’aperto. ReS ha vinto il Peter Lord Award 2015, per la sua eccezionale e innovativa progettazione acustica.

Il festival

Il ricco cartellone di eventi è divisivo in due parti: la prima itinerante, dal 1° al 7 agosto, si svolgerà in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, la Chiesa Maria Santissima Immacolata di Guardia, la Parrocchia di Santa Tecla, la Parrocchia Santa Maria del Monte Carmelo in Aci Plantani e la Basilica Collegiata di San Sebastiano ad Acireale. I concerti sono affidati agli allievi dei corsi di Villa Pennisi in Musica e, grazie alla collaborazione con Avos Project - Scuola Internazionale di alto perfezionamento musicale -, sul palco saliranno alcuni giovani musicisti e promesse della scena musicale internazionale per eseguire pagine della letteratura cameristica composte da Čajkovskij, Paganini, Schubert, Haydn e Barber, ma anche compositori più ricercati ed eseguiti di rado come Read Thomas, Spohr, Schulhoff e Kapustin. Tra gli artisti coinvolti Ivos Margoni e Adriano Leonardo Scapicchi (1° agosto), Benedetta Iannuzziello, Francesco Gemo, Federica Raja, Francesca Lisanti (2 agosto), il Quartetto Klem (2, 3, 4, 6 e 7 agosto), il Trio Amal e Vieri Piazzesi (3 agosto) e i pianisti Lorenzo Calabresi, Livia Franchi, Fulvio Nicolosi 4 agosto), Giuseppe Torrisi e Alessio Pedini (5 agosto).

La seconda parte del Festival si sposta nel giardino di Villa Pennisi - dall’8 al 13 agosto. Martedì 8 agosto, l’Opening Concert Gala è affidato a Kevin Spagnolo, giovane virtuoso del clarinetto, che insieme al Calamus Ensemble affronteranno un repertorio trasversale e dinamico attraverso quattro secoli di letteratura musicale per clarinetto, un crossover musicale che passa dal lirismo francese di Jean Baptiste Lully a quello verdiano, da Mozart a De Sarasate, da Mendelssohn a Kovacs. Mercoledì 9 agosto, serata interamente dedicata a Schubert attraverso una delle sue ultime composizioni, un vero testamento artistico che ne riassume l’estro romantico, l’innovazione di linguaggio e la profondità: il Quintetto con due violoncelli D956. L’esecuzione è affidata a Mirei Yamada, Sofia Bandini, Riccardo Savinelli, Diego Romano e Sara Gentile (entrambi professori dell’Orchestra di Santa Cecilia). Il 10 agosto, sul palco ReS, saliranno Beatrice Rana, habitué del Festival, insieme a Massimo Spada, Mirei Yamada, Matteo Morbidelli, Matteo Introna e Alessandro Sacchetti. Il programma prevede l’esecuzione di due brani di rara esecuzione: il Quintetto con pianoforte op.151 del compositore due volte premio oscar Erich Wolfgang Korngold e Danze sinfoniche op.45a per due pianoforti, tra le partiture più fantasiose composte da Rachmaninov. L’11 agosto va in scena la prima rappresentazione assoluta di Il Corpo, pièce teatrale in quattro quadri, nata dalla penna di David Romano e liberamente ispirata da La Sonata a Kreutzer di Lev Tolstoj. Le musiche, affidate al Quartetto Klen, sono quelle di Leos Janáček e Fabio Massimo Capogrosso, giovanissimo compositore contemporaneo noto tanto nell’ambiente cinematografico, grazie alla fortunata collaborazione con Marco Bellocchio, quanto in quello Accademico. Sul palco, da segnalare la partecipazione straordinaria di Fiorenzo Madonna. Non poteva mancare un omaggio speciale alla musica di Ezio Bosso - amico della prima ora del Festival da lui stesso considerato come “un giardino segreto” - del quale, il 12 agosto, verranno eseguite in anteprima internazionale alcune delle sue composizioni inedite composte per ensemble cameristici. Sul palco Mario Montore, David Romano, Matteo Baldoni, Elena Pavoncello, Riccardo Savinelli e Carlotta Libonati, Diego Romano e Vieri Piazzesi. Il concerto finale, domenica 13 agosto, è dedicato al grande repertorio strumentale ceco e affidato a un ensemble d’eccezione composto da Mario Montore, David Romano, Salvatore Quaranta, Mirei Yamada, Riccardo Savinelli e Diego Romano chiamati ad eseguire il Trio in sol minore di Smetana e il Quintetto con il pianoforte op.81 di Dvořák.