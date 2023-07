Violenti temporali in Alto Adige, danni ma nessun ferito

Violenti temporali con forti nubifragi si sono abbattuti nella notte su diverse zone dell'Alto Adige, causando molti danni. Non si segnalano fortunatamente feriti o dispersi.



A Valdaora i pompieri sono intervenuti per strade allagate e coperte da fango. Un torrente ha abbattuto dei ponti e la frazione di Sorafurcia è parzialmente isolata.



A Colfosco una frana ha investito delle auto sul parcheggio alla base del sentiero della ferrata Tridentina. Tutti i proprietari sono stati rintracciati e stanno bene.



Anche a Parcines, Verdins e Scena sono stati svolti diversi interventi dai vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti.



Sono in corso una serie di sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo.