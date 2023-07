Wimbledon: sfida tra Marketa Vondrousova e Ons Jabeur nella finale femminile

Il torneo più famoso al mondo si avvia alla conclusione anche quest'anno. Sabato pomeriggio sarà decretata la nuova regina di Wimbledon.

Oggi si sono disputate le semifinali femminili. La ceca Marketa Vondrousova è la prima finalista del tabellone donne. Battuta l'ucraina Elina Svitolina, ex numero 3 Wta, in due set, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 16 minuti di gioco. Per Vondrousova è la seconda finale Slam in carriera dopo quella al Roland Garros nel 2019. La 29enne ucraina Svitolina, protagonista di un emozionante rientro sui campi da tennis, dopo aver saltato gran parte della stagione per la nascita di sua figlia Skai, avuta nove mesi fa dal marito, il tennista Gael Monfils, e in tabellone solo grazie ad una wild card, non è riuscita ad avere il controllo del match e si arresa sotto i colpi dell'avversaria.