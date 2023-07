Berrettini facile su De Minaur, ora il terzo turno

Berrettini conferma un buono stato di forma, soprattutto in tenuta, poi sull'erba può esprimere a pieno la forza del suo servizio, che oggi è stato fondamentale, ha portato a casa 13 aces. Il tennista romano parte bene, perde un punto nei primi due turni di battuta, e in mezzo piazza il break che decide il primo set. Servizio e diritto fanno la differenza e rendono innocuo De Minaur che pure prova a far valere la velocità negli spostamenti per neutralizzare le variazioni e le palle corte dell'azzurro. Ma Berrettini oggi non lascia scampo con il diritto, anche in sventagliata, in contropiede. Inizio secondo set non buono per l'azzurro, nel secondo game perde il primo punto con la prima e si complica la vita, lascia a De Minaur una prima palla break, ma il romano si salva anche su una seconda palla che consegnerebbe un vantaggio all'avversario. De Minaur ora gioca bene, risponde con continuità, si sposta bene e contrattacca, con colpi piatti e potenti. Ma Berrettini oggi sta bene e piazza il colpo del ko: break immediato, nel game successivo. Meno di un'ora per chiude anche il secondo set. E nel terzo, ancora più che negli altri due, Matteo gioca in scioltezza alternando colpi forti e mano leggera vista la libertà consentita dal punteggio. Tutto un repertorio che i tifosi ormai da tempo non vedevano più. Berrettini, ora sfiderà per un posto negli ottavi il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev (19) e il lucky loser giapponese Yosuke Watanuki.