Al via lo Slam più prestigioso del mondo, oggi in campo Sinner e Musetti.

Due gli azzurri in campo nel day 1 di Wimbledon, terzo Slam sui campi dell’All England Club di Londra e che quest’anno - di nuovo aperto a tutti e con punti validi per il ranking mondiale dopo il pasticcio del 2022 - distribuirà un montepremi record: 44.700.000 sterline . Si parte dalla parte bassa del tabellone, quella presidiata dal 7 volte vincitore Novak Djokovic, dove sono stati sorteggiati anche Sinner e Musetti.

Si parte, Wimbledon tira a lucido i suoi campi verdi. Il torneo più prestigioso del mondo ai nastri di partenza, tutti i tennisti più forti si affronteranno nello Slam più importante . Il numero 1 rimane ancora Carlos Alcaraz che mantiene la vetta con soli 80 punti di margine su Novak Djokovic che in queste due settimane londinesi dovrà difendere i punti della scorsa edizione, chiusa con la vittoria numero 7 della sua carriera. Sul fronte Italia, presenti i nostri tennisti Sinner, Musetti e Sonego . L' altoatesino stabile nella top 15, Lorenzo Musetti è scivolato in 16a, superato dallo statunitense Tommy Paul. Matteo Berrettini crolla in 38a posizione dopo la mancata partecipazione al Queen’s, mentre Lorenzo Sonego si porta al numero 42.

Alle ore 12 italiane sul Court 14 scenderà in campo Lorenzo Musetti. Il carrarino, 14esima testa di serie, debutterà contro il peruviano Juan Pablo Varillas, n.60 del ranking, che lo ha battuto nell’unico precedente, disputato a febbraio nei quarti sulla terra di Buenos Aires, prima presenza nel tabellone principale per il 27enne di Lima. Terza partecipazione al main draw dello Slam inglese dove non ha ancora vinto un match, battuto da Hurkacz nel 2021 e da Fritz nel 2022. Quest'anno comunque Musetti, ha raggiunto due volte i quarti su erba: a Stoccarda e al Queen’s.

Jannik Sinner, invece scenderà in campo nel 3° match, dalle ore 14.30 italiane, esordirà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, n.110 del ranking. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.8 ATP ed ottavo favorito del seeding. Per il 21enne di Buenos Aires si tratta della prima volta nel main draw londinese. Jannik Sinner è alla terza partecipazione nel tabellone principale dove vanta i quarti raggiunti nella scorsa edizione quando si arrese solo a Djokovic. In questa stagione su erba, per lui due quarti, a ‘s-Hertogenbosch e ad Halle.